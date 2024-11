Dilei.it - Stefano De Martino svela cos’è successo con Amadeus. E su Sanremo: “La clausola c’è”

È il personaggio del momento. Non che questo gli dispiaccia, malgrado cerchi in ogni modo di schernirsi, ma la carriera diDereca innegabilmente qualcosa di molto interessante. Da un lato, per gli inizi modesti spinti dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e – dall’altro – per il matrimonio con una delle donne che, all’epoca dei fatti, era considerata una delle figure più potenti della tv.Oggi che il matrimonio con Belen Rodriguez è finito, per la terza volta, il cammino da compiere è senza compagni di viaggio ma con una grande certezza. Le salite non sono finite. Nemmeno se il tuo agente si chiama Beppe Caschetto e sul tuo contratto c’è una postilla che apre le porte del Festival di, quello che da bambino sognavi al Bar Stella di tuo nonno, e che oggi non è più un miraggio.