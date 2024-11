Anteprima24.it - Solofra, proseguono i controlli dei Carabinieri per la sicurezza del territorio

Tempo di lettura: 2 minutiL’attività si è concentrata su posti di controllo, spesso a doppio senso di marcia, che hanno consentito di identificare gli occupanti di circa 200 veicoli. Numerosi di questi sono stati sottoposti a perquisizioni immediate a seguito di comportamenti sospetti rilevati dagli operanti. L’attività di controllo si è estesa sia alle zone centrali che periferiche, concentrandosi sulle aree a rischio di furti in abitazione, mediante posti di controllo e servizi di vigilanza dinamica.Diversi gli automobilisti sono stati sanzionati per gravi infrazioni al Codice della Strada, con conseguente fermo amministrativo dei veicoli. All’esito di tali servizi, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino 3 persone.In particolare, un 70enne e un 40enne di, sono stati denunciati rispettivamente per “Evasione” e “Guida senza patente”: il primo, detenuto ai domiciliari, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, il secondo è stato fermato alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida.