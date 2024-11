Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, Cleveland non si ferma più: sono 15 le vittorie consecutive

Milano, 18 novembre 2024 - La corsa diè irresistibile. I Cavaliers 2024/25 diventano la quarta squadra nella storia della Nba, dopo i Golden State Warriors 2016/17, gli Houston Rockets 1994/95 e i Washington Capitols 1949/50, a cominciare la stagione con 15. Stavolta è Charlotte ad alzare bandiera bianca di fronte alla compagine guidata da coach Atkinson, che si impone per 128-114. Gli Hornets hanno un Ball da 31 punti e 12 assist, ma non basta, perché dall'altra parte Garland va in doppia doppia con 25 punti e 12 rimbalzi, mentre la coppia composta da Jerome e Mobley combina per 47 punti. Are questi Cavs ci proverà Boston al Td Garden nel prossimo turno. Dallas meglio di Okc Nel remake delle ultime semifinali playoff della Western Conference, Dallas sconfigge in trasferta Oklahoma City per 121-119.