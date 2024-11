Spettacoloitaliano.it - Questa è casa mia film Tv8: trama e finale spiegazione del film 2024

Questa è casa mia è diretto dal regista Davide DeCoteau, già noto per altri thriller come Eterna Ossessione. Vivian e Ryan hanno finalmente acquistato la casa dei loro sogni, ma quando scoprono che l'ex proprietario è ancora stranamente attaccato alla casa tutto diventa un incubo. Questa è in breve la storia con protagonisti Jasmine Aivaliotis e Duke Van Patten. Trama completa: Josh è un soggetto pericoloso che vuole rivendere la sua casa a Vivian e Ryan Williams, una coppia che si trasferirà a breve in città. Ma Josh, nonostante tutto, resta ossessionato dalla sua casa e ne trae un'ossessione su Vivian. L'uomo spia la ragazza con le sue telecamere nascoste e ha un'attrazione verso di lei.