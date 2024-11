Ilfattoquotidiano.it - “Quando sto male metto i vestiti di mia figlia Nadia, così la sento vicina. In questi anni ho fatto quello che mi ha chiesto”: Margherita Toffa a Domenica In

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, madre della Ienamorta nel 2019 per un glioblastoma è intervenuta a “In” per presentare il libro “Non perder tempo a piangere“, in memoria della. “Intrehotuttoche mi ha: – ha spiegato– ho fondato una Fondazione su tutti i tipi di tumore. Mi avevadi pensare agli ultimi e a chi non ha voce,io e mio marito attraversiamo l’Italia per raccogliere fondi per la ricerca. Questa cosa ci dà molta forza, ci ha rasserenati, siamo diventati vecchi, ma finché ci siamo faremo tutto il possibile per realizzarechevoleva”.Ma la mancanza dellasi fa sentire: “mi, mi prendo la foto di, mi siedo sulla sedia che mi ha regalato lei e le parlo.i suoi, anche le scarpe.