Lanazione.it - Prato battuto dal Tau. E scoppia il caso

Leggi su Lanazione.it

Tau Altopascio 10 Tau Altopascio (4-3-1-2): Cabella; Sichi, Bernardini, Meucci, Zanon; Ivani (72’ Manetti), Lombardo (78’ Biagioni), Bruzzo; Bongiorni (72’ Gonzi); Motti (87’ Limongelli), Andolfi. A disposizione: Azioni, Bartelloni, Grossi, Nistri, Negro. All. Venturi.(3-4-1-2): Fantoni; Preci (77’ Danesi), Galliani, Diana; Limberti, Alessio Rossi, Marino, Girgi; Marigosu (77’ Romairone); Magazzù (77’ Videtta), Barbuti (85’ Moreo). A disposizione: Caroti, Sepe, Scarafoni, D’Amato, Alessandro Rossi. All. Mariotti. Arbitro: Giacomo Rossini della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo De Giulio e William Alberto Greco di Nichelino. Marcatori: Bruzzo al 65’. Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Magazzù, Bernardini, Motti. Recupero 2’ pt, 5’ st. Altro giro, altra delusione per il