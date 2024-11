Biccy.it - Paola & Chiara, le loro parole su Sanremo di Carlo Conti: “Se ci saremo?”

Ci saranno anchenel cast della nuova edizione del Festival di? Le due sorelle oggi, ospiti da Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno, a domanda diretta su unaeventuale partecipazione non hanno smentito, anzi, sono state molto vaghe e hanno fatto intendere che sì, un brano alo hanno mandato.“? Chi lo sa! Vediamo! Tu lo sai che non si può mai sapere. Questo è un aspetto del mestiere che non possiamo mai sapere, è tutto così, potrebbe arrivare anche una bella notizia oppure no, andiamo avanti! . Se nonlìlà“. Queste ledi.@Cinguetterai pic.twitter.com/Ur2KlgBkII— cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) November 18, 20242025? Sarebbero in buona compagnia!Il prossimo 2 dicembre in diretta al Tg1,annuncerà il cast dei Big che porterà sul palco del Teatro Ariston e in queste settimane sono usciti moltissimi nomi.