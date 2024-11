Dilei.it - Morto Charles Dumont, le sue canzoni più famose, da Elle a Je ne regrette rien

Il mondo della musica dice addio a, leggendario compositore e cantante francese noto soprattutto per aver scritto alcune dpiù iconiche di Edith Piaf.Come dichiarato dalla compagna Florence,si è spento all’età di 95 anni, lasciando un’eredità musicale che ha segnato intere generazioni grazie alle sue composizioni e alle collaborazioni con grandi della musica come Barbra Streisand. Articolo in aggiornamento