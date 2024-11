Iodonna.it - Molti fattori possono mettere in crisi l’eros, a partire dalle preoccupazioni fino alla routine. L’alimentazione può aiutare

Il calo del desiderio maschile può avere ripercussioni negative sulla salute della coppia. Come combatterlo anche a tavola? Ecco alcuni alimenti checontribuire ad accendere il desiderio. Leggi anche › La salute maschile inizia con il check-up urologico: 10 risposte dell’urologo d’eccellenza Mangiare gli asparagiGrazievitamina E stimolano la produzione di ormoni maschili, che potenziano la funzione sessuale Leggi anche › Calo del desiderio maschile in pandemia, riguarda 6 uomini su 10. I consigli degli andrologi SìcicoriaContiene androstenedione, ormone sessuale di riferimento per l’uomoOk al peperoncino piccanteÈ un potente vasodilatatore: migliora l’erezione agendo sui vasi dei corpi cavernosi.