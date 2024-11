Sport.quotidiano.net - Milan, Maignan tra rinnovo e super parate: “Mi piace essere decisivo”. E su Theo: “Tutto ok”

o, 18 novembre 2024 -ancora una volta in versione Magic Mike. A San Siro, con la maglia della Francia,parata nel finale su Kean. E 3-1 difeso contro l'Italia: “Mi. Fa bene alla squadra e fa bene anche a me. Volevamo vendicarci dopo la sconfitta di Parigi (stesso risultato) e ci siamo riusciti vincendo il girone di Nations League”, le sue parole. Il contratto In ottica, tiene banco ildi contratto, in scadenza a giugno 2026: "Non è importante in questo momento, io ragiono partita per partita" aveva detto il 29enne alla vigilia della sfida di Champions League poi vinta a Madrid. L'accordo sarebbe a un passo: prolungamento fino al 2029, ingaggio dai 3,2 milioni attuali a circa 5. epa11703840 Real Madrid's Brahim Diaz (L) in action against AC'sHernandez (R) during the UEFA Champions League soccer match between Real Madrid and AC, in Madrid, Spain, 05 November 2024.