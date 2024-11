Calciomercato.it - Maignan esulta con la Francia e avverte il Milan: “Il Bernabeu è finito” | VIDEO CM.IT

Il portiere rossonero decisivo nel recupero su Kean: le sue parole dopo il match contro l’ItaliaL’Italia deve inchinarsi allanel big match di San Siro, con i ‘Galletti’ che grazie al 3-1 dio chiudono al primo posto nel girone di Nations League proprio davanti agli Azzurri.Mike– Calciomercato.itNel finale di partita, decisiva la parata di Mikesulla conclusione ravvicinata del neo entrato Kean: “È sempre un piacere giocare qui a San Siro, volevamo il primo posto e ci siamo riusciti. È una vittoria molto importante per noi e che ci dà ancora più fiducia – le parole del portiere del, riprese in zona mista dall’inviato di Calciomercato.it – Avevamo perso all’andata contro l’Italia e volevano riscattarci per vincere questa partita. Stasera abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato da squadra e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo”.