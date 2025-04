Regalo alle big tech, Trump salva Iphone e computer dai dazi.

L’amministrazioneha annunciato che smartphone,e altri componenti elettronici sono esentati daireciproci. La direttiva, emessa dalla U.S. Customs and Border Protection, prevede quasi due dozzine di .bigdaiil manifesto.

