Media Gli Usa chiedono il controllo di un gasdotto ucraino

M.O. - media : "Tre attacchi aerei Usa nella capitale dello Yemen" | Usa : "L'espulsione degli ispettori Aiea dall'Iran sarebbe escalation"

Media : stop Usa esercitazioni Nato in Ue

Usa - media : "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Il presidente : "La Cina vuole un accordo - aspetto una chiamata"

Media: gli Usa vogliono il controllo del gasdotto chiave che trasporta il gas russo in Europa - Kiev: allerta aerea nella capitale e in varie regioni per droni.

Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali".

Dem contro Trump: richiesta di indagine per insider trading legato alla sospensione dei dazi.

Telefonata Trump-Zelensky, “la pace è vicina”. Gli Usa chiedono il controllo delle centrali ucraine “per proteggerle”.

Crisi delle uova, gli USA chiedono aiuto all’Italia, Danimarca e ai Paesi europei: cosa sta succedendo.

Prezzi delle uova fuori controllo negli Usa, cosa c’è dietro e cosa prevede il piano da 1 miliardo di….