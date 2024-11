Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia, Europei curling femminile in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.00PRIMO END15:14 Ci siamo. Tra pochi istanti inizierà lo scontro diretto tra!15:08 Ancora qualche minuto di attesa prima cherientrino sul ghiaccio di Lohja (Finlandia).15:02 Con due vittorie ed altrettanti KO assieme alle norvegesi figurano anche Danimarca e Turchia. Classifica che appare spaccata in due, con Estonia, Ungheria, Scozia e Lituania meno competitive di coloro che le precedono.14:56 Piccolo cambio di programma rispetto a quanto annunciato.inizierà alle 15.15.14:51 Stefania Constantini e compagne devono cancellare in fretta la sconfitta di questa mattina e dare una spallata quasi decisiva all’approdo alla fase ad eliminazione