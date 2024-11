Lite per pallone 13enne accoltellato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.47 Un ragazzo di 13 anni è statoda un bambino di 10 anni durante unaper un. E' avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La vittima stava giocando con amici in un parco quando è stato avvicinato dal ragazzino che voleva prendere la palla. Visto il rifiuto, quest'ultimo lo haalla coscia sinistra. Portato in ospedale, è stato dimesso con un punto di sutura. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica del fatto e identificare l'aggressore.