Sport.quotidiano.net - La Fezzanese non riesce a uscire dalla crisi. Col Grosseto è la settima sconfitta consecutiva

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Pucci, Salvetti (87’ Sacchelli), Selimi (88’ Smecca), D’Alessandro, Giammarresi, Masi (63’ Stradini), Mariotti (63’ Cantatore), Nicolini (63’ Beccarelli), Lunghi, Bruccini, Loffredo. (A disp. Calò, Fiori L., Scieuzo, Campana). All. Ruvo.: Raffaelli, Cretella, Sabelli, Riccobono (46’ Addiego Mobilio), Dierna, Caponi (71’ Sacchini), Macchi, Possenti. Guerrini (79’ Falasca), Senigagliesi (61’ Benucci), Marzierli (79’ Aprili). (A disp. Pellegrini, Boiga, Chrysovergis, Piersanti). All. Consonni. Arbitro: Zini di Udine (Crippa di Lecco e Tinelli di Treviglio). Reti: 65’ Dierna, 70’ Addiego Mobilio, 82’ Cantatore. SERAVEZZA – Piove sul bagnato per lache contro ilinfila lanel match giocato al ’Buon Riposo’ di Seravezza, vista l’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana.