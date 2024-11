Ilgiorno.it - La Como chic si scopre fragile: "Sempre più richieste d’aiuto"

Riuscire a prendere in affitto un appartamento aè diventato un problema anche lontano dal centro. Caritas, Acli, Fondazione Scalabrini e associazione Palma da tempo denunciano l’anomalia di un mercato immobiliare che ormai sembra assecondare solo le esigenze dei turisti, disposti a spendere cifre anche a tre zeri per poter affittare un appartamento per pochi giorni di vacanza. "Il nostro centro d’ascolto – spiega Rossano Breda della Caritas diocesana – ha rilevato nel 2023 un aumento dellerelative all’emergenza abitativa. Le difficoltà più comuni emerse sono quelle legate al pagamento del canone di locazione a motivo della fragilità economica, spesso dovuta agli stipendi troppo bassi e ai canoni troppo alti. C’è chi si è visto chiedere anche 900 euro per un monolocale a".