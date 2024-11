Sport.quotidiano.net - Juventus, il sacrificio di Fagioli per Skriniar. In avanti spuntano Beto e Lucca

Torino, 18 novembre 2024 – Una ricerca difficile, da incastrare dentro parametri economici netti e chiari, per non appesantire il bilancio ma al tempo stesso per tenere la Juve ai vertici. A Thiago Motta servono due difensore e un centra gennaio, per cercare di riportare i colori bianconeri ad alzare trofei più importanti della Coppa Italia. Ci sta lavorando Giuntoli, il quale si scontra con le dinamiche del mercato e i relativi costi, che non sono bassi. Vi avevamo raccontato le difficoltà per arrivare a Milan, per i costi dell’ingaggio, e anche a Jonathan Tah, cercato da mezza Europa. In, invece, ci sono in lista, mentre Zirkzee potrebbe entrare in una trattativa tra Napoli e United per Osimhen.convinto dalla Juve, occhio aCristiano Giuntoli ha mosso da diverse settimane passi importanti verso Milan, ormai propenso a lasciare Parigi.