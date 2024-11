Tvplay.it - Juve, è caso Douglas Luiz: Motta corre ai ripari, ecco il rimedio

Lantus è alle prese con il gli alti e bassi di, ma adesso si sta lavorando a stretto contatto per rimediare all’inizio di stagione complicato.è arrivato dalla Premier League creando nell’ambiententino e negli appassionati della Serie A altissime aspettative, ma non si è riuscito ancora ad adattare al 100% ai ritmi del campionato italiano di massima serie. Il alcuni match ha faticato, in altri è rimasto out per infortunio. Lantus sta perciò studiando il piano per riuscire a trovare un, èaiil(LaPresse) – Tvplay.itC’è da dire che, nel momento in cui il centrocampista aveva iniziato a trovare continuità e maggiore serenità, è arrivato l’infortunio che lo ha fermato ai box. Thiagoha deciso di portarlo ugualmente sulla panchina per la trasferta in Champions League contro il Lille, ma poi ha dovuto rinunciare a lui nel Derby della Mole perché non era ancora in condizioni di giocare.