Rompipallone.it - Inter, colpo di scena Calhanoglu: l’annuncio spiazza società e tifosi

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 18 Novembre 2024 9:05 di redazioneDalla Turchia arrivano notizie shock su Hakan, uscito infortunato nel match contro il Galles in Nations LeagueHakanè senza dubbio uno degli uomini più importanti a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista rappresenta l’anima e il cuore del centrocampo nerazzurro, rendendolo così indispensabile nello scacchiere tattico dei meneghini.L’ha già dovuto fare a meno di lui con Young Boys, Juventus e Empoli con Barella scalato temporaneamente in regia contro gli svizzeri e i toscani mentre nel derby d’Italia è stato scelto Zielisnki al suo posto, vie di mezzo che naturalmente non possono sostituire alla perfezioneviste le sue qualità uniche nel ruolo di regista.Il suo rientro a partita in corso era arrivato nella vittoria con il Venezia con l’intento sia di mettere minuti nelle game del turco sia di tornare a palleggiare con un regista vero e proprio, preparandolo così alle due grandi sfide con Arsenal e Napoli, la prima in gol su rigore l’altra su azione (più un rigore sbagliato).