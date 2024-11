Quotidiano.net - Findomestic: "Servizi sempre più responsabili e sicuri"

DA QUARANT’ANNI dà credito agli italiani. E continua e continuerà a farlo abbinando innovazione, trasparenza e vicinanza ai milioni di clienti (10 nella sua storia) sul territorio a partire da quello che rappresenta le sue radici, Firenze e la Toscana. Un territorio dal grande valore sociale, economico e imprenditoriale – si pensi solo all’importanza mondiale dei distretti della moda e della pelle piuttosto che dell’elettronica – doveè nata appunto per essere leader in Italia nel settore del credito al consumo e nei finanziamenti alle famiglie, dalla cessione del quinto ai prestiti personali fino alle carte di credito. Ed è diventata negli anni, grazie anche all’ingresso in un grande gruppo internazionale come Bnp Paribas che ne controlla il 100%, una banca a tutto tondo con una gamma die prodottipiù ampia e flessibile.