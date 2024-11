Lanazione.it - Eurochocolate invade Perugia. Stand e parcheggi presi d’assalto: "Un successo tornare in centro"

Città stracolma, lunghe file ovunque e inevitabili disagi per il traffico, anche se contenuti dal piano ormai collaudato messo in strada. Questa è stata la prima domenica di. “Sulla bocca di tutti”, il claim scelto per accompagnare l’atteso ritorno dell’evento nelstorico di, ha fattoe l’ondata di chocolovers è proseguita anche ieri. In particolare, bagno di folla nel pomeriggio per Damiano Carrara che sul palco di Piazza IV Novembre ha presentato il suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free. Affollatissimi anche i golosidel Chocolate Show, il più grande emporio del cioccolato a cielo aperto che accoglie la vasta proposta di prodotti in vendita per un totale di 170 aziende e circa 5.