Lanazione.it - Elezioni Umbria, Tesei: “Abbiamo dato tutti il massimo, auguri alla nuova governatrice”

Perugia, 18 novembre 2024 – “Le ragioni della sconfitta? Per adesso non ho fatto un'analisi, naturalmente, ma ci riserviamoinsieme come centrodestra, perché è bene fare le analisi di tutto, sinceramente avremo altri modi e tempo per fare gli approfondimenti che servono". Queste le parole di Donatella, dopo la sconfitta elettorale in. "Se è mancato il traino di Fratelli d'Italia che si attesta sotto il 20%? Io posso dire con molta tranquillità chei partiti hannoil", anche "per far conoscere anche quello che forse non siamo in grado di comunicare bene durante questi 5 anni, ma vedete quanto dopo 3 mesi dall'insediamento arriva una valanga così grande come quella del Covid e per due anni, un anno e mezzo sei incluso, non riesci anche a comunicare.", conclude.