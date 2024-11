Lapresse.it - Elezioni Emilia-Romagna, Ugolini: “A De Pascale chiedo collaborazione”

Elena, candidata di centrodestra alleregionali in, parla dopo la vittoria di Michele Dee del centrosinistra. “Gli ho chiestoe gli ho chiesto di lavorare per riconquistare il più grande partito che c’è in questa regione che è il partito di chi ha deciso di non andare a votare. Il 53,6% dei nostri cittadini ha pensato di non poter esprimere un voto“, ha dettoin conferenza stampa. “Ci sono dei punti fondamentali su cui noi continueremo a lavorare insieme: la famiglia, i più fragili, il futuro della Regione, la sanità“, ha aggiunto.