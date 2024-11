Thesocialpost.it - Dynus Saxon, il famoso modello arrestato per omicidio: “Lo ha ucciso a coltellate in casa”

Sconcerto nel mondo della moda.20enne originario di East Harlem, un quartiere di New York, è statodalla polizia della Grande Mela con l’accusa di. Secondo l’accusa, lo scorso 10 novembre avrebbe, in un appartamento nel Bronx, il 35enne Kadeem Grant.era molto conosciuto anche per le sue apparizioni nelle campagne pubblicitarie di Calvin Klein e della Levi’s, e in riviste di moda come Vogue.Leggi anche: 17enne tende agguato alla fidanzatina e la uccide con 36Tutti i particolari dell’Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, i due uomini avevano avuto una lite per motivi ancora da chiarire. Il coltello che sarebbe stato usato daper compiere l’è stato trovato accanto al corpo della vittima.