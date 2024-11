Anteprima24.it - Castelnuovo di Conza, visita del senatore Gasparri per ricordare le vittime del sisma del 1980

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarà ildella Repubblica italiana, Maurizio, a concludere gli interventi istituzionali della cerimonia in ricordo delledeldell’Irpinia che si terrà sabato adi. L’evento, organizzato dal Comune didicon il patrocinio della Provincia di Salerno, in occasione del 44esimo anniversario del terremoto del 23.11., si svolgerà sabato 23 novembre 2024 a partire dalle ore 10.30 adialla presenza della Fanfara militare della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta. La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 presso la Chiesa della Madonna della Petrara dove sarà celebrata una messa in ricordo delledel terremoto che distrusse e rase al suolo decine di comuni del cratere salernitano e dell’Irpinia.