Lanazione.it - Braccio di ferro al Tar: “No al cantiere con la reclame”. Guerra all’ombra di Palazzo Vecchio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 novembre 2024 –didinanzi al Tar per ilsponsorizzato nel cuore della città d’arte. Da una parte, che difende i luoghi storici dal “business” della réclame legata ai grandi restauri di palazzi privati; dall’altra Vivenda, colosso del settore che fa dei lavori “griffati” il proprio core business. Ed è proprio Vivenda, che secondo rumors economici sta per sbarcare in Borsa, che si è rivolta al Tar per annullare la delibera che di fatto blocca unal civico 1 di piazza della Signoria. A fianco della loggia dei Lanzi, prima che inizi via Vacchereccia, c’è infatti uncon vista mozzafiato, in parte già dedicato agli affitti brevi. Fin qui niente di strano se non fosse che per un intervento di natura edilizia programmato in quell’immobile, sia stato richiesto l’intervento di Vivenda, società che, tramite la pubblicità di grandi spazi esterni, contribuisce, si legge sul loro sito, “alla conservazione del patrimonio artistico e culturale del Paese perché supportano economicamente il restauro di edifici di pregio”.