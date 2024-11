Secoloditalia.it - Biden mostra i muscoli a Putin ma poi evita la passerella al G20 per evitare di cadere (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Niente, meglio una scorciatoia. Il Presidente americano Joeha scelto un percorso alternativo per arrivare nei locali dove si svolgeva il G20, con un percorso per lui più facile rispetto a quello prestabilito. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, la scelta del potus potrebbe essere dovuta alle sue difficoltà motorie dovute anche all’età avanzata. E’ stato il solo tra tutti i partecipanti ad averto un tratto dellain salita per arrivare all’ingresso dove ha ricevuto l’accoglienza del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.e la vecchiaiaNon è difficile da credere che Joeabbia a che fare con i dolori dovuti alla propria vecchiaia e per questo plausibilmente costretto a cercare una soluzione: basti pensare alle molteplici cadute mentre saliva sull’aeroplano e diventate virali in tutto il mondo, o l’inciampo dalla bicicletta, anch’esso un episodio rinomato.