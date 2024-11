Lanazione.it - Artigianato, da domani a Firenze tre webinar per ceramisti

, 18 novembre 2024 - Come usare la stampa 3D nella ceramica? Come unire innovazione e tradizione? Come restaurare una maiolica? A queste domande risponderanno gli esperti della seconda edizione di Ceramic Futures – Business e tecnologie per imprese ceramiche, il progetto formativo dedicato al settore della ceramica artistica, promosso da Artex e rivolto aidi tutta Italia. Ceramic Futures è un’azione del progetto Horizon Europe Tracks 4 Crafts, finanziato dall’Unione Europea e capitanato dall’Università di Anversa, che prevede un partenariato di 15 organizzazioni provenienti da tutta Europa. Dopo il successo deiestivi sono in arrivo, il 19, il 20 e il 21 novembre (dalle 14 alle 18), tre workshop in presenza che si terranno presso Officina Creativa Lab by Artex, al Conventino fuori le Mura (via Giano della Bella 20,).