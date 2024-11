Ilgiorno.it - Alessandro Cini, il restauratore di strada in Ucraina: nuova vita alle opere di Banksy sfregiate dalle bombe

Pavia, 18 novembre 2024 – La sua professione è far rivivere il passato. È unche restituisced’arte cancellate dal tempo. In questo caso ha pensato di salvarle dalla crudeltà degli uomini., fondatore di Restauro e Arte (Rea), insieme a Paola Caccia e Maria Colonna ha recuperato ledi due street artist che la guerra inavrebbe rischiato di far perdere. E ora sta cercando di portare avanti il proprio progetto, avere un museo che possa accogliere quei simboli di una rinascita. Teatro di questa storia di resilienza è Borodynka, piccolo centro di 13mila abitanti a 60 chilometri da Kiev dove due anni fa l’esercito russo era arrivato ed era stato respinto dagli ucraini lasciando distruzioni e macerie nel silenzio dei media. Chi però se n’è accorto è stato l’artista, che nel novembre 2022 sulle pareti degli edifici bombardati ha realizzato due: la Ginnasta e Davide e Golia.