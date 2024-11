‘Aggiungi un posto a tavola’ compie 50 anni e torna in scena con Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – A 50dallo storico debutto nella Capitale dell’8 dicembre 1974, la commedia musicaleunindal 29 novembre al Teatro Brancaccio di Roma, con protagonisti Giovnel ruolo di Don Silvestro e la special guestin quello di Consolazione, personaggi che nel 1974 sono stati interpretati rispettivamente da Johnny Dorelli e Bice Valori. La regia rimane quella originale di Pietro Garinei e Sandro Giovni, che viene ripresa da Marco Simeoli. “Questo spettacolo rappresenta la mia infanzia, l’ho visto al Teatro Sistina nel ’74, avevo 9ed ero seduta in piccionaia: è stata la prima commedia ad accendere in me il desiderio di questo mestiere”, ricorda, in occasione della presentazione a Palazzo Valentini a Roma.