Stellar Blade il DLC di NieR | Automata sarà a pagamento mentre l’update sarà gratuito

Shift Up ha rivelato che il DLC crossover di, confermando però che l’aggiornamento che verrà rilasciato in contemporaneatotalmente, consentendo in questo modo ai giocatori di gustarsi tutta una serie di novità.Dopo l’annuncio ufficiale del contenuto aggiuntivo, avvenuto appena qualche giorno fa, il team di sviluppo coreano ha confermato ad un fan che chiedeva delle spiegazioni in merito che per accedere al DLC, con il lancio in programma nella giornata del 20 novembre 2024,necessario pagare. Purtroppo al momento non è stata rivelata la cifra necessaria per acquistare il contenuto aggiuntivo in questione.Shift Up ha aggiunto però che tutti i possessori diriceveranno gratuitamente una patch sempre il 20 Novembre, grazie alla quale verranno inserite nel gioco alcune novità che la community attendeva ormai da tempo.