Roma Ranieri punta sui senatori e Dybala può rinnovare

17 novembre 2024 - Laè a caccia di una ripartenza e chissà che nel clima teso in cui Claudiosarà costretto a operare, non possa essere l'occasione per i veterani di tornare protagonisti. Servirà forza di volontà e grande coraggio, doti che non mancano ai giovani, a cui però potrebbe tornare utile l'esperienza dei più esperti per utilizzarla al meglio. L'allenatore vuole ripartire proprio da loro e già nella prossima partita potrebbero essere chiamati in campo a fare la differenza. Da semplici esperti a veri e propri leader, è questa la crescita chechiede ai suoi giocatori più esperti. Ruolo per ruolo, serviranno a dare maggiore solidità al reparto e dare alla squadra anche quella consapevolezza, colpevolmente mancata nelle prime uscite in campionato e in Europa.