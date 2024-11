Movieplayer.it - Ridley Scott pensa che Prometheus sia stato un fallimento

Leggi su Movieplayer.it

crede che il suo film del 2012,, siaun vero e proprio. In termini di film che dividono, la carriera diha due esempi lampanti: The Counselor eil tanto atteso ritorno dial franchise di Alien, un ambizioso prequel che èaccolto con reazioni di amore/odio. Tutt'oggi, il film ha i suoi appassionati difensori, ma anche intensi detrattori e il regista sembra rientrare in quest'ultima categoria. Alien: Romulus, il teaser indica i problemi didiin 60 secondi Cosadel suo film In una recente intervistaha riflettuto sulla pellicola del 2012 e, da terribile giudice .