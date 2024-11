Thesocialpost.it - Palermo, crolla ascensore: cinque persone a bordo, tre bambini

Grave incidente la notte scorsa in una palazzina a due piani nel rione Capo di, in via Mura di San Vito, accanto al comando provinciale dei carabinieri. Le corde di unartigianale si sono spezzate, causando la caduta della pedana e ferendo: due donne e tre.Le vittime e le condizioni dei feritiTra i feriti una madre di 32 anni e i suoi tre figli, oltre a una donna di 71 anni. La più grave è la giovane madre, trasportata in codice rosso all’ospedale Civico, con traumi e ferite profonde alle gambe. L’altra donna e i tre, le cui condizioni sono meno gravi, sono stati ricoverati all’ospedale Cervello.Un uomo, rimasto bloccato al primo piano dopo l’incidente, è stato aiutato a scendere dai vigili del fuoco tramite una scala. Si tratta, secondo le prime informazioni, del fabbro che avrebbe realizzato l’artigianale.