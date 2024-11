Iltempo.it - Nuovo round tra Lucarelli e Bruganelli: "Il jet privato..."

Era attesa al varco Sonia Bruganell, la prima a esibirsi nella puntata di sabato 16 novembre di Ballando con le stelle insieme al partner Carlo Aloia. Una performance fortemente penalizzata dagli impegni familiari del ballerino che è diventato papà: "Abbiamo provato solo due volte questa settimana", ha detto l'imprenditrice tv. Selvaggiadopo le schermaglie della scorsa settimana non fa sconti all'ex di Paolo Bonolis.aveva tirato in ballo la newsletter della blogger, che aveva pubblicato articoli su di lei, e ieri seraha ripreso l'argomento: "Intanto volevo ringraziare Sonia perché grazie alla sua pubblicità alla mia newsletter questa settimana mi sono comprata un elicottero, se la fai anche stasera mi compro il tuo jet". Finita qui? Neanche per sogno.