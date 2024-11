Spazionapoli.it - “Mi ha detto dove giocherà da gennaio”, rivelazione bomba su Osimhen

Arrivano ulteriori novità sul fronte Victor: da settimane si dibatte su quello che possono essere le sue sorti in vista della finestra di mercato di.Quale sarà il futuro di Victora partire da? La sensazione è che le prossime settimane saranno molto calde per l’attaccante del Galatasaray, in prestito dalla SSC Napoli. Molte sono le voci che vogliono un suo possibile addio alla compagine turca, magari in favore di una Premier League che è da sempre il grande sogno dell’attaccante della Nazionale nigeriana. In giornata, precisamente dalla Germania, in molti si sono sbilanciati, invece, su una permanenza del giocatore fino alla fine della stagione.A confermare tale scenario sono le dichiarazioni da parte del tecnico del Gala, Buruk Okan, che in conferenza stampa ha smentito ogni possibile rumors riguardante l’addio del nigeriano già nella prossima sessione di riparazione, prevista per