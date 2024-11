Liberoquotidiano.it - Messina: controlli Carabinieri, 6 denunce, 3 sorpresi alla guida in stato di ebrezza

, 17 nov. - (Adnkronos) - Nel fine settimana, idella Compagnia diSud unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo, unità del 12° Reggimento“Sicilia” di Palermo in supporto ai reparti territoriali dell'Arma, hanno intensificato l'attività di controllo del territorio. Al termine del servizio, i militari dell'Arma hanno controllato oltre 40 persone e più di 30 veicoli, con la contestazione di violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessicircolazione stradale, una persona è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria due persenza patente con recidiva nel biennio, mentre tre giovanitori sono stati multati e segnalatiPrefettura persotto l'effetto di alcol con livelli inferiori a quelli previsti per le sanzioni penali.