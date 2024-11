Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 6-10, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: i caucasici si riportano sul +4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34? In avanti di Trulla, mischia in favore della.33? Matkava non sbaglia, isiin vantaggio di quattro punti.6-10!32? Matkava tenta il drop: la gittata è troppo corta, ma lapuò mantenere il possesso del pallone visto che aveva un vantaggio. Lo stesso Matkava andrà per i pali.31? NON SBAGLIA GARBISI! Secondo calcio piazzato messo a segno dal numero 10 azzurro.6-7!31? Pronto Garbisi per un altro tentativo verso i pali.30? In avanti di Gallagher, la formazione di Quesada può comunque rimanere in possesso del pallone.30? Buon’iniziativa azzurra, c’è un vantaggio per l’.28? Esce di poco il calcio del figlio d’arte, l’rimane a -4 dagli avversari.27? Fallo fischiato in favore dell’, azzurri che vanno nuovamente per i pali.