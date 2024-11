Quifinanza.it - La timbratura falsa costa il posto di lavoro: la sentenza della Cassazione

Leggi su Quifinanza.it

Tra colleghi i rapporti di amicizia che vanno oltre l’ufficio, sono frequenti e contribuiscono al miglioramento del team working. A beneficiarne saranno anche le singole performance, come pure la produttività aziendale, grazie ad una compagine di lavoratori coesa e tendente, in modo compatto, agli obiettivi fissati dal datore di.Attenzione però a non esagerare con la confidenzialità delle relazioni, perché il rischio è quello di sfociare in comportamenti “camerateschi” che potrebbero gravemente nuocere alla carriera. In proposito ne sa qualcosa una donna che, per coprire un suo arrivo in ritardo presso il luogo di, aveva scelto di affidare l’incombenzadel cartellino ad un collega. Una leggerezza che èta ile la decisione aziendale di infliggere il licenziamento per giusta causa.