La diversità è un’opportunità, insegniamo ai più piccoli a non temerla

Severini Melograni Cara Nonna, ho letto che gli oratori italiani sono circa 8.000, che ospitano ragazzi e ragazze di ogni estrazione sociale ed anche di ogni religione. Secondo lei è giusto? A scuola di mia nipote le sue compagne (Bangladesh,Tunisia, Egitto) sono tutte musulmane, alcune portano il velo. Ma che ci vanno a fare in oratorio? La nonna di Evelina Cara Nonna di Evelina, mi sembra di capire dalla sua lettera (che era molto più lunga e ancor meno condivisibile) la sua perplessità e mi permetta, il suo timore. Io credo invece che permettere,anzi invitare a fruire di luoghi di aggregazione oltre la scuola, le ragazze (in questo caso) ma anche a ragazzi di prima immigrazione possa essere una opportunità importantissima per crescere insieme. Eh si! Crescere insieme sia per giovani che provengono da culture differenti sia per ragazzi con problemi fisici o sensoriali oppure intellettivi di ogni tipo.