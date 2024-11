Iodonna.it - La crioconservazione prevede il prelievo degli ovociti e il loro congelamento, per preservare la fertilità. Cresce anche il numero di chi la sceglie pensando di “riallineare” l’orologio biologico al tempo che oggi ci vuole per metter su famiglia

Leggi su Iodonna.it

«Sono contenta di averlo fatto, nonostante tutto. Perché così non avrò rimpianti, saprò di averci almeno provato». Laura Comolli, influencer torinese di 36 anni, ha scelto di crioconservare gliper “e in banca” la possibilità di avere un figlio in futuro. E ha condiviso sui social la sua esperienza, passo dopo passo, nelle gioie e nelle difficoltà: in quel “nonostante tutto” ci sono infatti gli ostacoli che ha dovuto superare. Cheracconta proprio perché si parli di più di questa tecnica perlae perché ogni donna possare nella maniera più consapevole se sottoporsi o meno al trattamento. Che resta un atto medico, di cui conoscere bene pro e contro prima di affrontarlo. Il viaggioovuli dalla Spagna.