Ilfattoquotidiano.it - La banda ultra larga a passo di lumaca: i ritardi sono un danno per il Paese

L’Italia è in ritardo nella costruzione delle infrastrutture per le reti a, in modo da raggiungere case, uffici e aziende delle zone interne. La Corte dei conti ha indicato le linee di azione per superarli. Ora si tratta di attuarle.di Giacinto Della Cananea (Fonte: lavoce.info)Ferrovie nell’Ottocento e autostrade nel NovecentoGli investimenti pubblici nelle infrastrutture materiali (autostrade, ferrovie, reti di energia e di comunicazioni elettroniche) hanno una notevole importanza.benefici, oltre che per l’economia, per la società tutta. Posinnalzare, di molto, la produttività e l’occupazione. Contribuiscono a rendere effettivo l’esercizio di diritti fondamentali, relativi alla circolazione e all’accesso a una serie di prestazioni, dall’istruzione alla sanità.