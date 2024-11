Gaeta.it - Italia sconfitta da Francia: la delusione di San Siro e il tributo a Gigi Riva

Facebook WhatsAppTwitter Un evento sportivo significativo si è tenuto a San, con l’che ha onoratoin una serata che, però, si è trasformata in un incubo calcistico. La nazionalena ha subito una pesantecontro la, che si è imposta con un 3-1 nell’ultima partita del gruppo A2 della Nations League. Nonostante i sogni di raggiungere i quarti di finale, gli Azzurri si sono trovati a fare i conti con un risultato avverso che ha condannato la squadra al secondo posto del girone.Un primo tempo ricco di emozioniL’allenatore Spalletti, per questa importante sfida, ha deciso di apportare alcune modifiche rispetto alla selezione schierata contro il Belgio. L’assenza di Donnarumma, costretto a dare forfait per un virus intestinale, ha visto il debuttante Vicario tra i pali.