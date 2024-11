Decreto flussi Anm | Irrazionale togliere competenze a sezioni immigrazione tribunali

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “Il contesto che genera inquietudine si è da ultimo arricchito della proposizione di un emendamento in sede di conversione del-legge suimigratori e sulla protezione internazionale, diretto a spogliare lespecializzate ‘’ deidella competenza sulla convalida dei trattenimenti, con soave e sorprendente indifferenza per le ragioni dell’organizzazione giudiziaria”. Lo afferma il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Giuseppe Santalucia intervenuto al Comitato direttivo centrale dell’associazione. “Così, con un colpo di penna si vorrebbe stravolgere l’ordinario assetto dellee la Corte di appello, già gravata da importanti carichi di lavoro che ci hanno fatto dubitare della possibilità di centrare gli ambiziosi obiettivi del Pnrr, dovrebbe occuparsi delle procedure di convalida, se non ho letto male con le suepenali”, continua.