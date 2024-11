Gqitalia.it - Come si allena e cosa mangia Simone Moro, la leggenda dell'alpinismo che non si separa mai dalla sua moka

Leggi su Gqitalia.it

Dal punto di vista fisico e mentaleè ancora uno splendido ragazzo, che conquista le montagne più alte del mondo misurandosi spesso con gente molto più giovane di lui. Quando lo incontro per qualche presentazione ci penso sempre: c'è speranza per noi che abbiamo superato gli anta. Qual è il suo segreto? Sicuramente la genetica aiuta, ma dietro le sue scelte ci sono dedizione e sacrificio e una volontà di ferro. L'occasione per fare due chiacchiere con lui è la presentazionea nuova Jeep Avenger The North Face Edition alla stazione Pavillona funivia Skyway Monte Bianco, da cui partono le scenografiche cabine rotanti che arrivano a punta Punta Helbronner, 3.466 metri d’altitudine.Winter maestro - chiamato così per il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila - è appena tornato dal Nepal e, mi informa, ripartirà subito dopo perché ha parecchie cose da fare: curarsia sua società di eli-service a Kathmandu (è un pilota di elicottero da molti anni), e poi prepararsi per la sua prossima spedizione: il Manaslu in invernale e in stile alpino.