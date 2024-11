Cinque Mulini di Cross Battocletti è terza | L’obiettivo sono gli Europei Ci voglio arrivare preparata

Leggi su Ilfaroonline.it

Milano, 17 novembre 2024 – Sale sul terzo gradino del podio Nadia. La vicecampionessa olimpica dei 10000 metri e medagliata diAzzurro conquista laposizione alla consueta annuale della(tappa Gold del WorldCountry Tour).Apre la stagione con una medaglia allora la, che partecipa alla classica di una straordinaria carriera, in ascesa.Vince l’etiope Yenenesh Shimket con il tempo di 18:35, seconda è la keniana Sheila Jebet mantiene la seconda posizione in 18:48. E poi ecco l’Azzurra delle Fiamme Azzurre, che ha segnato il tempo di 18:49.“Midivertita un sacco – le parole di Nadia, come riporta fidal.it – e ho voluto osare in avvio, ma le avversarie erano più rodate. È una prova che serviva per togliere un po’ di ruggine dal motore, ho dato il 100 per cento.