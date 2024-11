Ilfattoquotidiano.it - “Ci screditano per assoggettarci alla politica”: l’Anm risponde agli attacchi del centrodestra. “L’accusa di secondi fini non è più tollerabile”

“Delegittimare la magistratura è operazione che lede la tenuta democratica del Paese”. L’Associazione nazionale magistrati mette per iscritto la risposta “istituzionale”nuova e feroce offensiva piombata sulle toghe dmaggioranza di, innescata, nelle scorse settimane, dalle decisioni che hanno bloccato i trattenimenti dei migranti in Albania. In un documento dal titolo “Il linguaggio della democrazia“, approvato all’unanimità dal Comitato direttivo centrale (il parlamentino dell’associazione) si contesta al governo di stare portando avanti “un attaccogiurisdizione strumentale a screditare la magistratura, per preparare il terreno a riforme che tendono ad assoggettareil controllo di legalità“: cioè la separazione delle carriere, finalizzata, secondo i critici, a sottoporre i pm alle direttive dell’esecutivo.