Caligola imperatore di Taranto

Tarantini Time QuotidianoMa davvero il nuovo presidente pro tempore del Consiglio comunale di, Luigi Abbate, aiuterà il suo mentore Rinaldo Melucci a risolvere i problemi della città, visto l’accanimento con il quale il sindaco pro tempore, assieme alla sua corte, ne ha voluto l’elezione esautorando Piero Bitetti?Per favore, smettiamola di raccontare chiacchiere. Perchè ciò che è successo nell’ultimo Consiglio comunale diè la rappresentazione plastica di un semplice – per quanto complicato – scambio di favori, in gestazione da febbraio scorso allorquando proprio il ‘fustigatore’ Abbate mancò improvvisamente all’appello dei consiglieri firmatari la destituzione di Melucci. Il ‘fustigatore’ Abbate – chissà come fulminato sulla via di Damasco – salvò la poltrona del sindaco. Con la conseguenza che è storia recentissima.