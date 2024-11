Inter-news.it - Bagni: «Inter, rispetto per il Napoli! Gol di Lukaku per il primo posto»

L’ex calciatore e commentatore Salvatorefa il punto sulla situazione in campionato del, tornando anche sulla gara contro l’. Poi, sempre per il Corriere dello Sport, un commento anche sullo stato di forma dell’ex nerazzurro RomeluPRIMATO IN CLASSIFICA – Un inizio di campionato davveroessante quello di questa Serie A, con sei squadre nel giro di due punti. In testa il, a quota 26. Dietro Fiorentina, Lazio, Atalanta ea 25. Proprio i nerazzurri hanno affrontato la squadra di Antonio Conte nell’ultima uscita in campionato, prima della sosta per le nazionali che per l’Italia terminerà questa sera dopo la sfida a San Siro contro la Francia. Un pareggio non privo di polemiche (inutili) per un rigore sacrosanto, che ha però aperto un’accesa discussione riguardo all’utilizzo del VAR.